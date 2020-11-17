دعوات للحشد.. آخر تحركات مرشحي المنيا قبل الصمت الانتخابي

"انزل وشارك"، دعوات تبناها جميع المرشحين الـ30 الذين يخوضون جولة الإعادة، في انتخابات مجلس النواب بالمنيا، حيث أبدى المرشحون حرصهم على دعوة الناخبين، خاصةً في القرى ذات الكتل التصويتيه، إلى الذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

في الدائره الأولي ببندر ومركز المنيا، أجرى كل من العمده عثمان المنتصر، وعلي بدوي، وأشرف عبد العزيز، مرشحو حزب "مستقبل وطن"، جولات في عدد من القرى، شملت البرجاية وزهرة وبني أحمد وصفط الخمار ونزلة عبيد وطنها الجبل والشرفا، لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركه، واهتم بنفس الأمر المرشحون المستقلون الثلاثة، الذين يخوضون جولة الإعادة، وهم خالد محمد حسن، وأندور سامي، وسيد أبو بريدعة.

ويخوض جولة الإعادة في محافظة المنيا 30 مرشحاً، بينهم 10 نواب حاليين، هم عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان، وشهرته العمدة عثمان، مرشح "مستقبل وطن"، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي علي، وشهرته سيد أبو بريدعة، مستقل، وتوحيد تامر علي محمد موسى، وشهرته أحمد تامر، "مستقبل وطن"، وسمير رشاد أحمد عيد، "حماة الوطن"، ومجدي ملك مكسيموس عبد الملاك، "مستقبل وطن"، وإيهاب عبد العظيم جابر أحمد، عن حزب "الوفد الجديد"، وحسين حسني حسين غيته، عن "الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي"، ومحمد بدوي محمود عبد الرحيم، عن حزب "حماة الوطن"، ورياض عبد الستار حسن إبراهيم، "مستقبل وطن"، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، عن حزب "مستقبل وطن"، ويتنافسون على 15 مقعداً بالنظام الفردي داخل 5 دوائر انتخابية.

وتخوض 6 أحزاب جولة الإعادة بـ20 مرشحاً، بينهم 9 عن "مستقبل وطن"، و4 عن "الشعب الجمهوي"، و3 عن "الإصلاح والتنمية"، و2 عن "حماة الوطن"، ومرشح وحيد لكل من "الوفد الجديد" و"المصري الديمقراطي"، بالإضافة إلى 10 مرشحين من المستقلين، بينهم 4 في دائرة أبوقرقاص.