اتفاق بين "التموين والعربية للتصنيع" لدعم المخابز بـ"الولاعات"

كشف المهندس محسن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة شركة ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل خطة لدعم المخابز بـ"الولاعات" في إطار تحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز بدلا من السولار.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك بروتوكول بين التموين والبترول و"العربية للتصنيع"، لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز، يتضمن تحويل المخابز لاستعمال الغاز، لفائدة الأفراد والدولة، والتقليل من مصروفات السولار، على أصحاب المخابز.

وتابع أن قرار عمل المخابز بالغاز بدلا من السولار، قرار حكيم، يخفض التكلفة على صاحب المخبز، وهو هدف اقتصادي، بجانب الهدف البيئي، وخاصة أن الغاز الطبيعي أكثر أمانا، من الناحية البيئية، مقارنة بالسولار.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تسهم في المشروع بإنتاج "الولاعات"، بتعاون مع شركة ألمانية منذ أكثر من 25 عاما وبأمان عالي، مضيفا، "منظومة المخابز تحتاج الولاعة لتوليد اللهب"، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع، تعتمد على الدولة المصرية، في خدمة أي خطة تمويلية أو اقتصادية للدولة، إلى جانب سواعد المصريين.

وذكر أن وزارة التموين هي المنوطة بدعم المخابز للتحول للغاز الطبيعي، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والتي ستمد المخابز بـ "الولاعات"، والتي تعد نظام تشغيل أساسيا، في التحول للغاز الطبيعي.

"التموين" تتعاون مع "العربية للتصنيع" لتحويل 6525 مخبزًا للغاز الطبيعي

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق من قيادات الوزارة.

خلال الزيارة، تمّ توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كل احتياجات وزارة التموين وفقًا لمعايير الجودة العالمية، تعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

في هذا الصدد، أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي، لافتاً إلي خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحي، ‏أنَّ هناك اهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، ووقعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتمّ تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الأولى تحويل 6525 مخبزًا تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضاً مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة.

وأشار إلى أنَّ الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير على أصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلا عن السولار، لافتا إلى أن طمأنة اصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وأوضح أنه في ضوء بروتوكول التعاون المبرم، اليوم، مع الهيئة العربية للتصنيع ستصنع الهيئة الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، متابعا "لدينا 30 ألف مخبز بلدي مدعم والمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من 10 - 20٪؜ فقط من إجمالي باقي المخابز، وسيتمّ تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى 2- 3 ولاعات غازية.

ونوه إلى أنّه سيتمّ تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

من جهته أكّد "التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنَّه تمّ الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين في كل المشروعات التنموية ، بالإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس"، أنه اتفق على توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتي تعمل بالغاز الطبيعي للمخابز البلدية التي سيتمّ تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".