رانيا يوسف عن دخول ابنتها الوسط الفني: "واثقة فيها وبشجعها"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنَّه لا يوجد لديها أي مانع في دخول ابنتها مجال التمثيل بعد ظهورها الأخير بمهرجان الجونة السينمائي، موضحة "بالعكس أنا اشجعها وأثق فيها وفي اختياراتها، لأنني ربيت بناتي على كيفية اتخاذ القرار، وأن يكون لديهنّ ثقة كبيرة في الاختيار وأن يتحملنّ نتيجة اختياراتهنّ".

وتشارك الفنانة رانيا يوسف، في بطولة مسلسل "الآنسة فرح"، حيث إنَّها وافقت على استكمال تصوير الجزء الجديد "لحاجتها إلى تقديم أدوار كوميدية"، حسب وصفها.

وأضافت "رانيا"، لـ"الوطن"، أنَّها ترى أننا في حاجة ماسة لتقديم الكوميديا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنَّ مسلسلها "الآنسة فرح" خفيف الدم وحظى بحب الشارع المصري والعربي، متمنية أنَّ تنال الحلقات الجديدة إعجاب الجميع مثلما فعل في جزئه الأول.

وشددت على أنَّ الجزء الثاني مليء بالمفاجآت المحملة بكوميديا، والتي ستشهد نقلات جديدة لشخصية الأم "دلال" وطبيعة علاقتها بابنتها، والتي تجسد دورها الفنانة أسماء أبواليزيد.

في الموسم الجديد من "الآنسة فرح" تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

مسلسل "الآنسة فرح"، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، ويتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.