حملات على المقاهي والمحلات لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

شن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية حملات للمرورعلى المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات الواقية، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وقاد الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، حملة لرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم المرور على عدد من الكافيهات والمقاهي، وتم ضبط عدد من المخالفات بها، كما جرى مصادرة 27 "شيشة" بنطاق المدينه والوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة على الكافيهات والمقاهي لمتابعه التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين ضد عدد من الكافيهات المخالفة، وتم مصادرة 8 "شيشة"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بتنفيذ حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في عدد من المقاهى والكافيهات، والتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها، وتم مصادرة 48 شيشة من المقاهي المخالفة، وتحرير 5 محاضر ضد أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي سياق متصل، تابعت الحملة التزام المحال العامة بميعاد الغلق المحدد، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الشوارع، وتم تحرير 40 محضر إشغال طريق بنطاق المدينة.

وكان محافظ الشرقية قد عقد اجتماعاً لمناقشة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وكلف المحافظ الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، بعقد اجتماع مع مسئولي الإعلام بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، لوضع خطة عمل للإعلان عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا، والتنسيق للإعلان عن حالات الاشتباه والمصابين، بموجب بيان رسمي ينشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، منعاً للبلبلة وتداول معلومات مغلوطة قد تضر بالمجتمع.