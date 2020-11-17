استشاري صدر بباريس عن موعد موجة كورونا الثانية بمصر: منتصف الشهر المقبل

كشف الدكتورعبدالمنعم حميد، استشاري الصدر بباريس، عضو لجنة Palmed الأوروبية لمتابعة فيروس كورونا، أن مصر ستدخل في الموجة الثانية لكورونا منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفق النتائج والأرقام التى نتطلع عليها بشكل يومي

وقال حميد، لـ"الوطن"، إن نسبة عودة الفيروس مرة أخري للشخص المتعافي منه لا تتجاوز 5%، مشيرا إلى أن ذلك سببه أن النظام المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس.

وأضاف: "هناك أعراض جديدة بدأت تظهر بالنسبة للفيروس ومنها أنه أصبح يهاجم الجهاز الهضمي والجهاز العصبي فالكثير من المصابين وجد أنهم يعانوا من مشكلة فى الكلام والحركة، فضلا عن الأعراض المتداولة وهى ارتفاع درجة الحرارة والصداع والحمى والسعال وفقدان حاستي الشم والتذوق".

وأشار إلى أن الموجة الثانية تستهدف الأطفال في المرحلة السادسة، وهذا هو الأخطر، ومن خلال ما نراه هنا فى الدول التى دخلت الموجة الثانية نجد أن الفيروس أصبح أسرع في الانتشار، ولكن لم يثبت حتى الآن وجود تحور جيني للفيروس.

وقالت وزارة الصحة أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجهت الوزارة بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن السادة المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.

وجهت ووزيرة الصحة أيضًا بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى توفير جهاز (pcr) في مستشفى حميات مطروح، استجابة لاحتياجات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد لتوفير عدد إضافي من أجهزة الأشعة المقطعية على مرحلتين في مستشفيات وزراة الصحة والسكان.