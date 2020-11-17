ضبط 226 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، فضلًا عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية، بحوزة 168متهما، إلى جانب تنفيذ 79863حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 226 قضية مخدرات بحوزة 248 متهمًا، و44 هاربًا، و30 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 274 دراجة نارية مخالفة، و21645 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.