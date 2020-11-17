بدء اجتماع لجنة لائحة الشيوخ لمناقشة "تقرير الصياغة"

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، وذلك بعد انتهاء لجنة الصياغة من المناقشة.

ومن المقرر، بعد الانتهاء من المناقشة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للمناقشة، قبل إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله للبرلمان لإقراره في صورة قانون.

ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ، إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا في يوم 29 نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون.

وأكّد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أنَّ بينهما علاقة تكاملية، أقرّها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمّ مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.