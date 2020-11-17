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محمود مسلم

ضبط 250 طربة حشيش بحوزة 4 عاطلين بالإسماعيلية ومطروح

كتب:

الوطن
12:45 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن (الإسماعيلية، مطروح) من ضبط الآتي:-

(150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، مبلغ مالي، هاتفان محمولان، سلاح أبيض) بحوزة (عاطلين – مقيمان بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية.

(100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، بندقية خرطوش - 4 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفان محمولان) بحوزة (عاطلين – مقيمان بنطاق محافظتي مطروح والدقهلية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه.

 

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