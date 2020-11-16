فيديو.. "الأرصاد": طقس مستقر لمدة 48 ساعة.. والحرارة تسجل 24 درجة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد طقسًا مستقرًا على القاهرة والوجه البحري باستثناء بعض المناطق التي تشهد أمطارًا من خفيفة لمتوسطة، وذلك بخلاف الأيام الماضية التي شهدت سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضاف "شاهين"، خلال حديثه مع درية عاطف مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية كانت متواجدة صباح اليوم على الطرق، وهي دليل على الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنها تتكون بعد الفجر وتستمر حتى السابعة أو الثامنة صباحًا، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تتلاشى بعد سطوع أشعة الشمس.

وأشار "شاهين" إلى أن اليوم سيشهد بعض السحب التي تقلل من درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم درجات حرارة ما بين 23 و24 درجة مئوية، مؤكدًا أن فترات الليل تشهد طقسًا باردًا في الساعات المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات، المواطنين ممن يضطرون للتواجد خارج المنزل في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل باصطحاب "جاكيت" معه لانخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت، مؤكدًا أن فرص الأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ولكن القاهرة بعيدة عن ذلك اليوم.

وذكر "شاهين" أن حالة الطقس مستقر طوال اليوم ولمدة 48 ساعة، مشددًا على أن تقلبات الخريف واردة ولذلك من الوارد أن تسوء أحوال الطقس نهاية الأسبوع وتضرب البلاد حالة أخرى من حالات عدم الاستقرار، ولكن إذا حدث سيتم التنويه عنها بشكل مفصل.

وأشار إلى أن فصل الشتاء يبدأ جغرافيا في 21 ديسمبر، ولكن تدريجيا نبدأ نستشعر انخفاض درجات الحرارة ونرتدي الملابس الشتوية.