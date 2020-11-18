لو معندكش سكن.. كيف تحصل على شقة بمقدم حجز 5 آلاف جنيه؟

أعلنت محافظة الجيزة طرح 64 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، في إطار المشروع القومي لـ الإسكان بالمحافظة، على أن يتم بدء حجز كراسات الشروط 24 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل، على أن تتضمن المرحلة الأولى 28 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية 36 وحدة سكنية، بمقدم حجز 5 آلاف جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط وخطوات حجز 64 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بأقل مقدم حجز 5 آلاف جنيه، وأسلوب السداد، كالتالي:

- أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية شخص طبيعي، مصري الجنسية، ولا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة أو الزوج والزوجة أو الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة على وحدة سكنية أو قطعة أرض أيًا كان نوعها بالمدن والمحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحده سكنية.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين فيها أو العاملين بها.

- ألا يزيد صافي الدخل السنوى للمتقدم من كافة مصادر دخله عن 68 ألف و400 جنيه سنويًا للأسرة، بما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهريًا، وللأعزب 50 ألف و400 جنيه سنويًا، بما يعادل 4 آلاف و200 جنيها شهريًا.

- الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري للتعامل في حالة رغبة المتقدم للحصول على تمويل عقاري 1300 جنيه.

- تنطبق على المتقدم للحجز بالمشروع الشروط الورادة بالقانون 148 لعام 2001 وتعديلاته بشأن التمويل العقاري.

خطوات الحجز

يتم ملء وتوقيع استمارة الحجز بخط واضح، وترفق مع أصل إيصال سداد مقدم الحجز وكافة المستندات المطلوبة، وترسل بالبريد المسجل على العنوان الآتى: بنك التعمير والإسكان – قطاع الإسكان والمشروعات القومية - ٦ شارع رفاعه الدقي، بالإضافة إلى صور المستندات الآتية:-

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم "زوج – زوجة" وتكون سارية.

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة، إذا كانت مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصيل عليها صاحب الطلب الزوج أو الزوجة.

- تقديم المستند الدال على محل الإقامة الحالي "ايصال مياه/ كهرباء/ غاز/ تليفون".

- صورة من الشهادات الرسمية المثبته للحاله الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر.

- في حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهه العمل.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها مهنة المتقدم، بالإضافة إلى صور من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

أسلوب السداد

- يتم سداد مقدم حجز بمبلغ 5000 جنيه، تسدد عند الحجز وذلك بفروع بنك التعمير والإسكان في الهرم، والمانسترلي، والمنيل، والمحور، والحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.

- يتم السداد إما نقدًا أو بالتقسيط.

- قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيهًا إلى 131470 جنيهًا.