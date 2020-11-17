عاجل.. إخلاء سبيل "طبيب الميكروباص" بالشرقية بكفالة 2000 جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية .

وقال الكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية أن المحامي المكلف من النقابة للدفاع عن الطبيب أبلغه أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل الطبيب على ذمة القضية . مضيفا أنه سيتم متابعة القضية.

وتلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكتب "عملاً غير أخلاقياً"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباع باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وتلجديد 15 يوما.