وزارة العدل تشارك بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي يعد الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.

جاء ذلك بمناسبة بدء الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وهي: ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح ( إنفاذ القانون ).. وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.

بالإضافة إلى الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.. وخدمة الأرشيف الإلكتروني.. ونظام إدارة المحاكم الإلكتروني.. تطبيق الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).. خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.. منظومة السجل العيني إلكترونياً

وصرح المستشار عمر مروان وزير العدل، بأن مشاركة وزارة العدل للمرة الأولى في المعرض، تعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التي تتبناها الوزارة في إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية"؛ للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة.

وأكد أن المشاركة لن تكون الأخيرة، فخلال الأعوام المقبلة بإذن الله، ستشهد استكمال المراحل المخطط لها في المشروعات المذكورة، وإطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيراً على المواطنين.