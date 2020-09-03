رئيس التحرير

محمود مسلم

وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات و الهيئات القضائية

كتب:

الوطن
03:51 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات و الهيئات القضائية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية ، ولفيف من قياداتها ، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر .واستهل الوزير كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وتمنياته بدوام التفوق والتميز مستعرضاً ما وجه به سيادته نحو تكريم الشباب الأكثر تميزاً تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر .وخلال المراسم أشار سيادته إلى سعي الوزارة في دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها ، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد ، والتأهيل المستمر للقاضي ، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات ؛ ليكونوا قاطرة التطوير والانجاز المنشودين .واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة للأعضاء المكرمين متمنياً أن يكونوا قدوة لزملائهم ، وأن يصبح التكريم مناسبة سنوية تجمع القيادات الواعية بالشباب المتميز من أجل استمرار التطوير والإنجاز والإبداع ، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .شهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية .

{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0639\u062f\u0644 \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0645\u064a\u0632\u064a\u0646 \u0645\u0646 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0644\u0647\u064a\u0626\u0627\u062a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0626\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0639\u062f\u0644 \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0645\u064a\u0632\u064a\u0646 \u0645\u0646 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0644\u0647\u064a\u0626\u0627\u062a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0626\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0639\u062f\u0644 \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0645\u064a\u0632\u064a\u0646 \u0645\u0646 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0644\u0647\u064a\u0626\u0627\u062a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0626\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0639\u062f\u0644 \u062a\u0643\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0645\u064a\u0632\u064a\u0646 \u0645\u0646 \u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0644\u0647\u064a\u0626\u0627\u062a \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u0626\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

أحمد موسى: وزير العدل يبحث مدى صلاحية المعتدية على ضابط للعمل من عدمه

وزير العدل: إلغاء العمل اليدوي بمكاتب الشهر العقاري خلال 8 أشهر

وزير العدل: فتح 361 مكتب توثيق جديدا في سبتمبر للتيسير على المواطنين

وزير العدل: الرئيس السيسي وجه بتكريم المتميزين بالهيئات القضائية

وزير العدل: تطوير وتحديث مجمع الجلاء بعد إغلاقه منذ 2011

وزير العدل: رفع الدعاوى عن بُعد ما زال في الإطار التجريبي

وزير العدل يلتقي أعضاء مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد