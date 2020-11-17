21 نوفمبر.. إعادة تشغيل الطريق الدولي "النفق - شرم الشيخ"

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، ومدير عام المديرية المالية، ومديري الإدارات المالية المختصة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والاستعدادات الخاصة بتشغيل طريق "النفق- شرم الشيخ" يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

واستمع المحافظ، في الاجتماع الذي جرى عقده اليوم، لعرض توضيحي لموقف تطوير المنشآت الصحية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن 13 وحدة صحية و3 مستشفيات، وأكد المحافظ الانتهاء من أعمال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات، بنهاية شهر ديسمبر المقبل، لبدء العمل بنظام التأمين الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق النظام.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، ورش المنشآت الخدمية والحكومية ودور العبادة وجميع المنشآت التي يرتادها الجمهور، كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف إنشاء جامعة حكومية بمدينة طور سيناء، وموقف الطرق الداخلية بالمحافظة، وموقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 وتراوحت نسب التنفيذ بين 30 و40 % .

من جهة أخرى، تفقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، المدرسة الثانوية الفندقية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم لمتابعة التدريبات العملية لطلاب المدرسة، وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة التدريب العملي لطالبات الصف الأول الفندقي، على تشغيل ماكينة الأيس كريم، كما تفقد التدريب العملي للصف الأول بقسم " العجائن والمخبوزات " .

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمنتجات، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال لتدريب ومراعاة النظافة والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن التعليم الفني بات يتيح للطلاب الفرصة لاكتساب المهارات اللازمة والفعلية لسوق العمل.

كما تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بمدرسة الأهرام الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، تفقد خلال الزيارة فصول الصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، وشهد حصة لمادة اللغة العربية وأشاد بتفعيل التعلينم التفاعلي بالمدرسة، وتفعيل القرار الوزاري بمجموعات التقوية بناء على اجتماع مجلس الآباء والأمناء، مشيدًا بالجهد المبذول من إدارة المدرسة و أعضاء هيئة التدريس .