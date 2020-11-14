فودة: الانتهاء من تنفيذ 70% من "السدود" لحماية جنوب سيناء من السيول

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تنفيذ نحو 70٪ من أعمال حماية مدينتي رأس سدر وأبورديس من أخطار السيول، والتي تشمل إقامة بحيرات صناعية، وسدود وخزانات.

وقال فودة إنه أصدر قراراً لرؤساء المدن بضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض المحافظة بجميع المدن و التشديد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفي رأس سدر، تابع "علي إبراهيم حمادة"، رئيس المدينة اليوم أعمال الحماية من مخاطر السيول بوادي وردان بقرية أبو صويرة برأس سدر، وتشمل الأعمال إقامة سد بطول ١٨٠٠ متر وارتفاع ١٠ أمتار وبحيرة بعرض ٣٥٠ مترا بطول ١٠٠٠ بعمق ٦ أمتار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة، وذلك طبقاً لتوجيهات محافظ جنوب سيناء لحماية قرى ووديان ومدينة رأس سدر من أخطار السيول، مشيرا إلى أن نسب العمل بالمشروع تتماشى مع البرنامج الزمني للعملية.

وشدد على الشركة المنفذة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن العملية تتم تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء "قطاع المياه الجوفية".

ومن جانبه، قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أنه جار العمل في عملية وردان لحماية مدينة رأس سدر من أخطار السيول، حيث جارٍ العمل في أعمال حفر البحيرة وتكوين الحاجز الترابي خلف البحيرة، وجرى البدء في حفر وبناء قدمات مباني الدبش الأمامي للحاجز الترابي.

وأشار فريد إلى أنه جرى التنبيه على الشركة المنفذة بتكثيف المعدات والعمالة وبذل المزيد من الهمة حتى تتماشى الأعمال المنفذة بالطبيعة (٣٧٪؜) مع البرنامج الزمني للعملية (٥٤٪؜)، لافتا إلى أن العملية تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية قطاع المياه الجوفية.