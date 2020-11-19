تحية الأنصاري.. نجمة لم تلمع كثيرا خطفها الموت في عامها الـ43

امتلكت الكثير من الأحلام في عالم الفن، تمنت تحقيقها، وأن يُسطر اسمها في هذا العالم الساحر، الذي من أجله وقفت ضد رغبة أسرتها الرافضة لعملها بمجال التمثيل، ولكنها أصرت على تحقيق حلمها الذي طالما من أجله وقفت أمام المرآة، لتجسد شخصياتها الحالمة، تارة تجدها أميرة إغريقية، وأخرى فتاة كارتون، وأحيانًا فتاة رومانسية وكثيرًا شقية و"غلباوية"، لكن لم تقو على تحقيق حلمها بعد أنا هاجمها المرض، وأرغمها على الابتعاد عن الفن، لتصبح تحية الأنصاري، نجمة لم يلمع ضوؤها كثيرًا.

منذ 15 عامًا وبالتحديد يوم 18 نوفمبر من عام 2005، رحلت عن عالمنا الفنانة تحية الأنصاري، والتي تعد أشهر فتاة شقراء على شاشة التليفزيون المصري، وبالرغم من مشوارها الفني القصير، إلا أن مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الهامة، مكنّها من الوصول لقلوب الجمهور.

"قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل"، تعد من أشهر العبارات التي أطلقتها الفنانة تحية الأنصاري، خلال أحداث مسلسل "عائلة شلش"، والذي جسدت فيه شخصية "سحر"، الفتاة الجامعية المتمردة، التي تتحدى التقاليد وتقف على عربية لبيع السندوتشات لزملاءها بالجامعة كبداية لتحقيق أحلامها وإقامة مشروع خاص بها بعيدًا عن الوظيفة الميري.

نجحت تحية الأنصاري، في تجسيد شخصية "سحر"، وارتبط بها الجمهور، وكان المسلسل علامة فارقة في مشوارها الفني عام 1990، أمام النجوم صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، وعماد رشاد، وماجدة زكي، ومحمود الجندي، وإجلال زكي، وأحمد سلامة، وتأليف أحمد عوض، وإخراج محمد نبيه.

بدأت تحية الأنصاري مشوارها الفني في بداية الثمانينات، وتوارت عن الأنظار مع بداية التسعينيات، بعدما أصابها مرض السرطان، وظلت سنوات طويلة تتلقى علاجها، حتى منّ الله عليها بالشفاء، ولكن لم تستمر فرحتها بالتعافي من هذا المرض اللعين، حتى أصيبت بذبحة صدرية مفاجئة أودت بحياتها في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 2005، عن عمر لم يناهز 43 عامًا، باعتبارها من مواليد 13 ديسمبر عام 1962.

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت فيها تحية الأنصاري "وفيه ناس طيبين"، و"فيه حاجة غلط"، و"الشهد والدموع"، و"حل يرضي جميع الأطراف"، و"صرخة بريء".

ويعد فيلم "الواد سيد النصاب"، العمل السينمائي الوحيد الذي شاركت فيه تحية الأنصاري، أمام سعيد صالح، وإسعاد يونس، ومحمد الشرقاوي، عام 1990.