خبير: فتح ميادين جديدة للتدريب مع الجانب الروسي يدعم قواتنا البحرية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري الاستراتيجي، إن القوات البحرية المصرية، اليوم، يتم تصنيفها عالميا على أنها 6 قوة بحرية في العالم، والقوات البحرية الروسية، هي القوة الثانية في العالم، وعندما يكون قوتين بهذا الحجم، وبهذا المستوى عالميا، ويتم تدريبهم مشترك، فلا شك أن كلاهما يستفيد.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية على فضائية أم بي سي مصر 2، أن القوات البحرية المصرية كان معظم تدريباتها في الفترة السابقة، داخل المياه الإقليمية الخاصة بنا أو الدولية أو في البحر المتوسط، سواء مع دول البحر المتوسط منها إيطاليا، وفرنسا، ولكن اليوم، نأخذ ميدان جديد للتدريب فيه، عن طريق الإبحار في البحر المتوسط، من خلال الدخول في مضيق البوسفور والدردنيل، ثم التدريب في البحر الأسود وهو ميدان جديد جدا، تطرقه القوات البحرية لأول مرة.

وتابع الخبير العسكري الاستراتيجي، أن معظم قطاعنا البحرية اليوم، أصبحت قطع بحرية غربية، أما القطع الروسي فهي قطع تنتمي للعقيدة الشرقية، "النهاردة إلى طرفين بينافسا بعضهما، أنت مش بتتدرب مع القوات البحرية الفرنسية اللي القطعة بتاعتك زيها، لكن أنت بتتدرب مع قطع أخري مختلفة، وعقيدة قتالية مختلفة عن العقيدة بتاعتك، لذلك دي فرصة لينا".

واستطرد الخبير العسكري الاستراتيجي، أن تدريب قواتنا البحرية لأول مرة، تتم في البحر الأسود، وذلك يعد في صالحنا من خلال التعرف على أساليب قتال جديدة، أساليب عمل مشتركة، خاصة أن قواتنا البحرية، أصبح لها دور رئيسي، لحماية استثماراتنا في البحر الأبيض المتوسط.