سمير فرج: الشبكات الإلكترونية إحدى الأدوات المستخدمة لضرب مصر

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الشبكات الإلكترونية التي يتم دعمها من قطر وتركيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى أكثر الأدوات لحروب الجيل الرابع والخامس التي يتم استخدامها ضد مصر في الوقت الحالي، وذلك من خلال الترويج للشائعات والأخبار المزيفة والكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، "الشعب بيشير من غير ما يتأكد وده سبب انتشارهم بسرعة".

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد شردي، أن الضغوط الاقتصادية إحدى الأدوات الرئيسية في حروب الجيل الرابع والخامس، مستشهدا بموقف قطر بسحب الـ 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المصري، والذي كان هدفه إيقاع الاقتصاد المصري، وإسقاط الدولة المصرية من الداخل من خلال ضرب الاقتصاد.

وتابع أن التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس يكون من خلال التوعية، حيث يجب توعية المواطنين بضرورة عدم مشاركة أي أخبار أو شائعات إلا بعد التأكد منها، يجب أن يتعاون الجميع ويقدموا التوعية، ليعلم الجميع أن مصر تتعرض لحروب قوية من حروب الجيل الرابع والخامس.

وأردف أن المصداقية والشفافية مع الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع، كان يؤكد على ضرورة الشفافية والمصداقية مع الشعب المصري، وعرض الحقائق كما هي، "قالنا لو غلطانين نقول غلطانين، ونقول الحقيقة زي ما هي".

ولفت إلى أنه لا أحد ينسى أزمة الثقة بين الشعب المصري والإعلام وقت حرب 1967، حينما أذاع الإعلام أن مصر أوقعت 100 طائرة وغيرها، وأدى إلى فجوة كبيرة في الثقة بين الشعب والإعلام وقتها، ومن ثم فيما بعد تأكد الشعب من مصداقية الإعلام وقت حرب أكتوبر.