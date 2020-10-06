سمير فرج: تقوية الجيش المصري وشراء الأسلحة ساعد في حماية الاستثمارات

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه لا أحد يستطيع الاقتراب من استثمارات مصر في البحر المتوسط، بسبب قوة مصر العسكرية، لدينا أسطول بحري قوي، قادر على حماية استثمارتنا البحرية، مشددا على أن أي دولة ليس لديها جيش قوي وقوة تستطيع حماية استثمارتها ستظل ضعيفة، وهو ما سعى إليه السيسي، حماية استثمارات الدولة المصرية من خلال القوى العسكرية المصرية ودعمها.

وأضاف "فرج"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جلب السلاح والطائرات والغواصات، لم يكن هباء أو لمجرد شراء السلاح، ولكن هدفه تأمين الاستثمارات، لأنه حق الأجيال القادمة، شراء الدولة المصرية الأسلحة والطائرات ووضع القواعد البحرية هدفهم حماية استثمارات مصر البحرية وسط الأطماع الكثيرة على الاستثمارات البحرية بكافة أنواعها.

وأشار إلى أن مصر جلبت أفضل 4 غواصات في العالم خلال الفترة الماضية، وجيش مصر أصبح هو الجيش التاسع عالميا، وهو ما يدل على قوة الجيش المصري، وتطوره بصورة واضح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عمل على تقوية وتدعيم الجيش المصري ليصبح أقوى مما كان، "طول ما إحنا أقوياء محدش هيقدر يقربلنا ولا يقرب لاستثمارات مصر".

وأتم "فرج" تصريحاته، مستشهدا بجملة الرئيس، بأن الأخطار قادمة على مصر، لكن بأسلوب مختلفة، "يجب عليكم يا مصريين أن يكون لدينا وعي بذلك، أنظروا إلى سوريا وليبيا ولبنان وما حدث فيهم، لا نريد أن نصبح مثلهم، ركزوا يا مصريين في اللي جاي".