القصة الكاملة لانفصال تامر عاشور عن زوجته وعودته لدارين حلمي

أعلنت سمر أبو شقة انفصالها عن زوجها المطرب تامرعاشور، وإصرارها على الطلاق منه بعد انفصالهما منذ عام ونصف؛ إذ أنجبت فتاة تدعي "أيام"، تبلغ من العمر عام و9 أشهر فقط .

و انفصلت سمر أبو شقة عن زوجها بعد شهر واحد من زواجهما؛ لعدم وجود تفاهم بينهما في عام 2017، ورجعا مرة أخرى منتصف العام التالي.

كان الظهور الأخير الذي جمع بينهما، عقد قران الفنانة شيماء سيف، ثم رزقا بابنتيهما الوحيدة "أيام".

وأكدت سمر أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وعازمة منذ فترة على الطلاق، وأن كل شخص منهما يعيش في مكان آخر.

وأشارت سمر أبو شقة أن الحب ينهيه موقف واحد، منوهة إلى أنها تحاول الطلاق منذ عام ونصف.

وخطب تامر عاشور دارين حلمي، وهي علي ذمته، وعلقت قائلة، "للأسف حصل وأنا على ذمته، موضحة أنها لم تستطع الحصول على الطلاق حتى الآن".

وتجاهل الفنان تامر عاشور، إعلان زوجته انفصالهما منذ فترة وتمسكها بطلب الطلاق، وفي أول رد فعل له عقب ذلك، نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلّق مخاطبا جمهوره: "ما تختاروا لنا أغنية أغنيها لكم لايف".

وأثار "عاشور" الجدل منذ فترة بعلاقته مع خطيبته السابقة دارين حلمي، ملكة جمال مصر للسياحة.

وأعلنت دارين حلمي انفصالها عن الفنان تامر عاشور، عبر قصه لها على موقع "انستجرام"، عند سؤال أحد المعجبين بها عن علاقتها لتامر عاشور، وكانت إجابتها: "كل شيء قسمة ونصيب".

وكان انفصال "عاشور ودارين" الأول، الذي أعلنه تامر في 14 نوفمبر 2019، بعد خطوبة دامت أقل من 3 شهور.

وأعلن الثنائي انفصالهما عن بعضهما، لتعود القصة للساحة مرة ثالثة، حينما نشرت دارين حلمي عدة صور لها على حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لو اتعرض عليكم فرصة رجوع لشخص بتحبه بس اديته فرص كتير وضيعها، هتديله آخر فرصه ولا وليه اه وليه لا؟".