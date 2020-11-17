سيدة تلقي رضيعها تحت عجلات سيارة في الهرم: عثر عليه حيًا

ألقت سيدة طفلها الرضيع، أسفل سيارة في شارع الهرم، وعثر المارة عليه حيًا، بين عجلاتها الخلفية، وتم إبلاغ قسم شرطة الهرم، وجارٍ الاستماع إلى شهود العيان والبحث عن الأم.

انتقلت قوة أمنية تحت إشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الواقعة وعثر على الطفل حيًا، وتم نقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية، وتواصل أجهزة الأمن أعمال البحث عن والدة الرضيع، تمهيدًا للقبض عليها.

ويراجع فريق أمني بقيادة العميد محمد الصغير، مفتش المباحث كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، ويستمع إلى أقوال مكتشفي الواقعة، تمهيدًا للوصول إلى شاهد رؤية، قد يساهم في الإرشاد عن مواصفات الأم المتهمة.

وأفادت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، بأن والدة الطفلة تخلصت من رضيعها بإلقائه أسفل سيارة متوقفة صباح اليوم، وفرت هاربة قبل أن يمسك بها المارة، الذين فوجئوا بوجود الطفل من بكائه المستمر.

حررت أجهزة الأمن في الجيزة محضرًا بالعثور على طفل رضيع ملقى أسفل سيارة ملاكي في شارع الهرم، يرتدي ملابسه وملفوف حول جسده بطانية أطفال، موضحة أن الطفل بحالة صحية جيدة ولم يصاب بأي أذى من الكلاب الضالة، وعقب تحرير المحضر أخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة.

قررت النيابة العامة انتداب لجنة الطفل، لزيارة الطفل في دار الرعاية وإيداع تقرير بحالته وموافاة النيابة بنتائجه حتى يتسن لها استكمال إجراءاتها القانونية، وكلفت المباحث بتكثيف أعمال البحث عن والدة الطفل، وإلقاء القبض عليها ومواجهتها بجريمتها.

كان المارة فوجئوا ببكاء الرضيع تحت عجلات السيارة فأسرعوا إلى إبلاغ شرطة النجدة بعد أن بحثوا بعض الوقت عن والدته في محيط السيارة خشية، أن تكون تعمل في التسول وتركته لدقائق على أمل أن تعود إليه.