وزير التعليم: دفع المصروفات إلزامي حتى لو تحول الطالب لتعليم منزلي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لا تمانع من قيام أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب من تعليم نظامي إلى منزلي، بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الصحى بالمدارس مستقر للغاية ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأوضح شوقي لـ"الوطن"، أن المصروفات الدراسية إلزامية حتى لو تم تحويل الطالب إلى تعليم منزلي، لأن المصروفات الدراسية يتم دفعها مقابل خدمة تعليمية يتم تقديمها للطلاب.

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تقدم محتوى تعليمي متميز وعالي الجودة لجموع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح قناتين تعليميتين جديدتين على التليفزيون خلال ساعات، واحدة من أولى لـ3 ابتدائي، وهذه القناة تخاطب الأم عن طريقة تعليم أبنائها، والثانية من أولى لثالثة ثانوي، دون الحاجة إلى باقات انترنت، مؤكدا أن القنوات التعليمية مكلفة للغاية، ولكن الوزارة تعمل على تسهيل العملية التعليمية لجميع الطلاب، فى ظل جائحة كورونا.

وأشار شوقي، إلى أن العام الدراسي في أسبوعه الخامس يسير بشكل منضبط وطبيعي، ولا يوجد ما يستدعي لتعليق الدراسة، موضحا أن الأحاديث الكثيرة عن تعليق أو تأجيل الدراسة بسبب كورونا، إشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة، منوها إلى أن الوزارة تدرس جميع الحلول والسيناريوهات الممكنة لتنفيذها حال حدوث موجة ثانية من كورونا.

وأوضح وزير التعليم، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، بالإضافة إلى تعقيم دورات المياه، مشددا على ضرورة إلتزام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين بارتداء الكمامات الطبية بالمدارس والإدارات التعليمية، للحد من انتشار الفيروس.