التعليم: نظام الدراسة من المنازل غير ملزم للمدارس الخاصة

أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم السيناريوهات التي تستعد الوزارة لتطبيقها بخصوص نظام الدراسة من المنازل التي سمحت به الوزارة هذا العام استثنائيًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه فيما يتعلق بنظام المنازل الخاص بالدراسة في المدارس الحكومية، فالطالب هنا سيظل مقيدا على ذمة المدرسة وسيخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني داخل اللجان الامتحانات بشكل عادي، لكن المواد التعليمية ستكون عبر اليوتيوب وما يتم بثه في القناة التعليمية، موضحًا أنه سيعود الطالب مرة أخرى العام المقبل للدراسة النظامية داخل المدارس، كون هذا النظام استثنائيا فقط لعام دراسي واحد.

ومساء الأحد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وصول عدد الإصابات فى المدارس ما بين 200 و300 شخص أغلبهم من كبار السن من المشرفين والمدرسين والعاملين، وليسوا أطفالا من إجمالي 60 ألف مدرسة.

موقف المدارس الخاصة من نظام المنازل

وعن موقف المدارس الخاصة من رغبة بعض الطلاب في الدراسة من المنزل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، قال إن الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للمدارس الخاصة، لأن الأمر هنا تعاقدي بين الطالب وإدارة المدرسة، وعليه فالأمر غير ملزم بالنسبة لأصحاب المدارس الخاصة للموافقة على طلب تحويل الطالب لمنازل من عدمه، ويعود للعلاقة التعاقدية بين الطالب والمدرسة.

ومساء الأحد أيضا، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك سيناريوهات إذا زادت الأرقام بالنسبة للإصابات ومن يأخذ قرار الغلق هو لجنة إدارة الأزمات الحكومية المنبثقة عن مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق قرار دولة ولكن الوزارة وظيفتها تقديم الخدمة التعليمية بأى شكل.

وأوضح وزير التعليم أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، بالإضافة إلى تعقيم دورات المياه، مشددا على ضرورة إلتزام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين بارتداء الكمامات الطبية بالمدارس والإدارات التعليمية، للحد من انتشار الفيروس.