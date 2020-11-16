أخبار التعليم.. ضوابط ارتداء الكمامة وخدمات "العالي" للطلاب للوافدين

منذ بدأت الدراسة وأولياء الأمور يحرصون على متابعة الأخبار اليومية التي تصدر عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم اليوم في مصر، والتي جاءت كالتالي:

مصير الدراسة في ظل كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن قرار غلق المدارس يعود إلى لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بعد استشارة القيادة السياسية، وبناء على توجيهات من وزارة الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، متابعا: "قرار الإغلاق كبير جدًا، ده قرار دولة، الوزارة وظيفتها تقدم الخدمة، سواء العيال قادرة تروح المدرسة أو هتقعد في البيت، لو في البيت فكرنا مين عنده إنترنت ومين مش عنده، عشان كده عملنا القنوات الفضائية، وعددها هيزيد وهنغطي جميع المناهج لكل المراحل، لو مش بتخرج من البيت، هتلاقي الخدمة التعليمية بدون الإنترنت".

ضوابط ارتداء الكمامة داخل المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشديد الإجراءات الاحترازية بالمدارس بمختلف محافظات الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

- تغريم أي معلم مبلغ 4 آلاف جنيه حال عدم التزامه بارتداء الكمامة الطبية داخل المدارس.

- ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية بارتداء الكمامة.

- التنبيه على الطلاب الأكثر من 12 عامًا بارتداء الكمامة.

- حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول له، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة.

- لا يدخل الطالب المدرسة إلا بعد حضور ولى الأمر، وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

- الأطفال أقل من 12 سنة يرتدون واقي الوجه.

بدء خطة تحويل جامعة القاهرة لجامعة ذكية

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي، خمس ركائز أساسية تُستخدم لقياس وتقييم وضع الاقتصاد الرقمي، وتشمل البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية العامة، والخدمات الرقمية المالية، والأعمال التجارية الرقمية، والمهارات الرقمية.

وأضاف، أن خطة جامعة القاهرة في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث التي تم إعلانها منذ ثلاث سنوات في أغسطس 2017، تم تحقيق معظمها، وأبرزها الانتهاء من عمليات الشمول المالي كاملة ومرتبطة بقواعد بيانات إلكترونية لجميع منسوبي الجامعة، ومتصلة بالبنك المركزي المصري ووزارة المالية، وإطلاق أكبر منصة ذكية إلكترونية على مستوى العالم للتعليم والامتحانات عن بعد، وقطعت شوطًا كبيرًا في إدخال الشاشات التفاعلية للتعليم ومراكز الاختبارات الإلكترونية.

البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية الأساسية(ابتدائي، وإعدادي، وثانوي)، خلال العام الدراسي الحالي.

ويهدف المشروع إلى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.

خدمات "التعليم العالي" للطلاب الوافدين

أفاد تقرير لوزارة التعليم العالي، أنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي الحالي بدءً من شهر فبراير الماضي مع اتخاذ إجراءات التيسير على الطلاب الوافدين، نظرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، اتخذت إدارة الطلاب الوافدين عدة إجراءات منها،:

- توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني.

- إتاحة قبول الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، مع استمرار قبولهم ببرامج الساعات المعتمدة حتى فبراير 2021، إلى جانب فتح فصول مخصصة للطلاب الوافدين في حالة تأخر وصولهم للبلاد في حالات إغلاق المطارات وحرية التنقل بين الدول، إضافة إلى إتاحة نظام التعليم عن بعُد ضمن منظومة التعليم الهجين.