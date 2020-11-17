توقعات حالة 72 ساعة.. طقس لطيف على معظم الأنحاء وأمطار متوسطة وغزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على معظم الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد حيث جاء الطقس معتدلا، بينما كان الطقس باردا ليلا على كافة الأنحاء، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس يوم الخميس لطيفا نهارًا باردًا ليلا على كافة الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، وبلطيم، بينما تكون الأمطار متوسطة على بعض مناطق، دمياط، بورسعيد.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

الأربعاء 18 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

الخميس 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

الجمعة 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.