الزراعة تعلن عن نشاط معهد بحوث أمراض النباتات في اكتوبر 2020

اعلن د اشرف خليل مدير معهد امراض النبات عن نشاط وحصاد المعهد خلال شهر أكتوبر وجاء فيه

أولاً: متابعة الحالة المرضية:• المرور علي محصول بنجر السكر و مشاتل البصل في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والبجيرة و القليوبية و بني سويف و المنيا والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

• المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة -البسلة-الكرنب-القرنبيط-الخس( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها اعفان جذور وذبول و ندوه بدريه وتبقعات أوراق وأعفان ثمار و بياض دقيقي-وبياض زغبي وصدأ.

• المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية لا تتعدى نسبة 1 فى الألف عبارة عن أمراض عفن قواعد أوراق النخيل البترودبلودى وكذلك مرض اللفحة السوداء ، وأعفان القلب كما تم المرور علي زراعات المانجو والموالح في محافظتي القليوبية والبحيرة وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض المتواجدة بها والتي تركزت في العفن الهبابي وأعفان الجذور.

ثانياً: النشاط الإنتاجي والخدمي

• فحص عدد (422) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية.

• فحص عدد (84) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

• الاشتراك فى أعمال (12) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية

• فحص عدد (31) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض .

• شراء عدد (14) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.

• فحص عدد (7) طرود بهم ت. بذور مختلفة.