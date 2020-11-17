تخفيف الحكم على قاتلي نجل المذيعة مروة ميمي لـ 6 أشهر

قضت محكمة أحداث القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بتخفيف الحكم الصادر على المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، من السجن 7 و 5 سنوات لـ 6 أشهر.

وقضت محكمة أحداث القاهرة خلال نهاية شهر يوليو الماضي بمعاقبة متهمين (حدثين) بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بقتل اللاعب كريم هشام، لاعب كرة القدم بفريق بتروجيت، ونجل المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة "النهار".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنَّه قال لهم إنَّه لا داعى للخوف، موضحًا أنَّ السلاح مؤمن، مضيفين أنَّه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه في رأسه فسقط قتيلًا.

وأكّدت تحريات الأجهزة أنَّ المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق ناري داخل شقة في الزمالك، وتبين أنَّ السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.