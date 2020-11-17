محافظ الإسكندرية يأمر بتحويل مشرد في الشارع للمستشفى

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإحالة مشرد يقطن الشارع إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية له فضلا عن توفير سكن أمن في إحدى ور الرعاية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ بحي العجمي، اليوم، لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع الكفاءة الطرق التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ووجّه المحافظ السيد موسي، رئيس حي العجمي، باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإنقاذ المتشرد.

فيما بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال تمهيد ورصيف طريق أم زغيو في حي العجمي، استجابة لشكاوى المواطنين بعد غرقه في مياه الأمطار، وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال تفقده أعمال الرصف أن طريق أم زغيو، البالغ طوله 8 كيلو متر وعرضه 65 مترا، يعد من الطرق الحيوية.

وأضاف الشريف، أنه يجري التنسيق مع شركات المرافق، لرصف الطريق بتكلفة مبدئية تقدر بـ 400 مليون جنيه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وواصل المحافظ جولته بحي العجمي بتفقد وحدة التحفظ الجديدة على المركبات والسيارات "الحضانة" بمنطقة أم زغيو، ووجه إلى وضع مخطط واضح لنظام العمل داخل الوحدة، لضمان سلامة ممتلكات المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.

وعقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، مساء أمس، برؤساء الأحياء، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "كوفيد 19" ، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي ، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظ

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات ، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها .