ضبط موظف بتهمة الاستيلاء على حسابات عملاء مكتب بريد بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط موظف فى أحد مكاتب البريد بمحافظة المنوفية، (سبق اتهامه في إحدى القضايا) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء المكتب، عن طريق استخراج إيصالات سحب وتزوير توقيع العملاء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وسدد جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن وزارة الداخلية، شنت حملة استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية).

ضُبط خلالها (412) متهماً، وبحوزتهم (18 قطعة سلاح نارى– 43 طلقة نارية مختلفة الأعيرة– 16 قطعة سلاح أبيض) ضبط (23) قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ (5096) حكماً قضائياً متنوعاً، ضبط (511) قضية متنوعة أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع (2) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط عدد (36) عنصراً آخرين بنطاق مديريات أمن (الدقهلية– الشرقية– السويس- أسيوط).

بإجمالى مضبوطات (39) قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف - رشاش برتا – 31 بندقية آلية – 2 مسدس – 3 بنادق خرطوش – 1 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا (7,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 500 جرام مخدر الأفيون – 59 قرصاً مخدراً – 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو).

وجدير بالذكر، أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات – أسلحة نارية - سرقات بالإكراه".

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (962) قطعة سلاح نارى (103 بنادق آلية – 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 58 مسدساً – 646 فرداً محلى الصنع – 1943 طلقة مختلفة الأعيرة – 1399 قطعة سلاح أبيض).

وتم ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها ( 2 بندقية خرطوش – 2 مسدس – 15 فرداً محلياً – 8 طلقات مختلفة الأعيرة - أدوات التصنيع).تحررت المحاضر اللازمة وتوالت النيابات المختصة التحقيق