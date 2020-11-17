التحفظ على 12 قطعة سلاح ناري في حيازة طرفي خصومة ثأرية بأسيوط

تحفظ ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام على 12 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، بحوزة طرفي مشاجرة بمنفلوط.

بأتى ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة تحت إشراف مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات.

وكانت قوات الأمن العام بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط شنت حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت طرفى مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منفلوط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 12 قطعة سلاح نارى متنوعة عبارة عن (7 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش بحوزة عدد من الأشخاص)، وبمواجهة طرفي الخصومة إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص" تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.