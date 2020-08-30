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مقتل 4 تجار سلاح داخل وكر جبلي بأسيوط: أطلقوا 400 رصاصة في 3 ساعات

في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فجرا

كتب:

محمد بركات
11:49 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تفاصيل مقتل 4 مسلحين عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية "العقال القبلي" بمركز البداري، في أسيوط.

وأوضحت التحريات والتحقيقات الأولية، أنَّ المتهمين تجار سلاح ويديرون ورشة في منطقة جبلية لتصنيع الأسلحة، وـن قوات الشرطة تبادلت معهم إطلاق الرصاص فجر اليوم لمدة 3 ساعات، أطلق المتهمون خلالها 400 طلقة على قوات الشرطة.

   

وذكرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط اختباء 4 عناصر شديدة الخطورة بقرية "العقال القبلي" دائرة مركز البدارى بأسيوط لاثنين منهم معلومات جنائية.

تمّ استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى وصول القوات بالقرب من مكان اختبائهم، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكّنت القوات من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق ناري، وتمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج ووفاته في وقت لاحق متأثراً بإصابته.

وعُثر بحوزتهم على "3 بنادق آلية و5 خزن و120 طلقة من ذات العيار و2 دانة، تليسكوب قناصة"، وبتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "10 فرد محلي، ومسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة".

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