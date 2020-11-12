الجامعات الخاصة تسجل صفر كورونا وتشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، إنه يجرى حالياً تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، في إطار توجيهات الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدين أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ انطلاق الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الدراسة تسير في الجامعة بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بِشأنها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التعليم الهجين الذي يمزج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد ، مؤكداً أن الجامعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية كاملة، لمجابهة "كوفيد 19"، ومنها التطهير الدوري للمنشآت، ومنع دخول الطلاب دون ارتداء كمامة، فضلاً عن وضع الإرشادات والتوجيهات للطلاب بشأن كيفية التعامل فيما بينهم، علاوة على تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، إضافة إلى الكشف عن درجات حرارة أي شخص قبل الدخول للجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس منذ بدء العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن الجامعة لديها خطة للتعامل الفوري مع أي إصابات، تتمثل في العزل الفوري للمخالطين والتعقيم الدروي للمنشآت.

وأشار إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها للتيسير على الطلاب وتوفير جميع الخدمات التعليمية لهم عبر المنصات التعليمية المختلفة، وفقاً لخطة تطبيق التعليم الهجين.

وتابع بأن الإجراءات التي تتبعها الجامعة والعديد من الجامعات المصرية، تؤهلها لللتعامل جيداً وباحترافية شديدة مع الموجة الثانية التي يتم الحديث عنها إن وجدت، مؤكداً أن الجامعات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية القدرة على التعامل مع الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمة التعليمية.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنه منذ إنطلاق الدراسة بمختلف كليات الجامعة لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكورونا المستجد، مؤكداً أنه في حال الرصد أو الاشتباه، سيتم التعامل الفوري مع الحالة وكذلك المخالطيين لها والتعقيم الدوري للإنشاءات والتوصية بالعزل للمنزلي.

وأضاف "سرحان"، لـ"الوطن"، أن الجامعة قامت بتحميل المناهج الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة التابعة للجامعة والكليات وكذلك المنصة الموحدة، مؤكداً أن هناك إجراءات مكثفة تجريها الجامعة لمجابهة الفيروس في إطار خطط الدولة المصرية لمجابهة المرض .

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكورونا المستجد، مؤكداً أن الدراسة منتظمة منذ انطلاقها دون رصد أي مشكلات حتى الآن.