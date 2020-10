روبرت دي نيرو لا يحب مشاهدة أفلامه.. أغرب تصريحات نجوم هوليوود

التردد والشعور بالتقصير وغيرها من المشاعر الإنسانية وثيقة الصلة، ليست كما يتردد في أذهاننا دائما تتعلق فقط بهؤلاء الذين ما زالت خطواتهم متعثرة في الحياة، أو لم يحققوا إنجازا، بل هي جزء أصيل في شخصية عدد كبير من النجوم، والذين يصنفهم الجمهور، كأساطير في مجالاتهم، بل ربما كانت هذه المشاعر الزائدة، جزءا من أسطورتهم، أو وصولهم ليكونوا الأكثر نجاحا، كما هو الحال لعدد من نجوم هوليوود.. الذين صرحوا ببعض الكلمات الغريبة المتعلقة بالسينما بشكل عام، أو بأفلامهم بشكل خاص، توحي بعضها بالتواضع، وغيرها بالتردد أو تصف حال الممثل أثناء أو بعد الدور الذي قام به، وذلك في حوارات سابقة لهم، نشر بعضها في موقع IMDB على صفحات النجوم الشخصية به.

آل باتشينو: أنا لست أسطورة

قال آل باتشينو في وقت سابق: "بعض الناس يعتبرونني أسطورة، أنا سعيد للغاية لسماع ذلك، لكن لا أرى في نفسي أي شيء سوى ممثل يكافح من أجل العثور على الدور التالي".

وآل باتشينو الذي لا يعتبر نفسه أسطورة، حاصل على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم عطر امرأة عام 1993، وترشح الممثل المعروف بانفعالاته لـ أوسكار 9 مرات آخرها عن دوره في الرجل الأيرلندي العام الجاري.

وصاحب جائزة أوسكار قال أيضا: "أحب أن يناديني الناس بالممثل، وليس بالـ "نجم".

روبرت دي نيرو: لا أحب مشاهدة أفلامي

بينما قال روبرت دي نيرو صاحب جائزتي أوسكار في تصريحات سابقة غريبة نقلها موقع IMDB: "أنا لا أحب مشاهدة أفلامي، فأنا أغفو أثناء رؤيتها"، وذلك على الرغم من ترك "دي نيرو" العديد من الأفلام الأيقونية، والتي يصفها البعض بأنها الأفضل في التاريخ، بينها الأب الروحي الجزء الثاني، سائق تاكسي، Ragingbull، كازينو، وغيرها.

دانيال داي لويس: أشعر دائمًا بالفشل

تحدث الممثل الحاصل على 3 جوائز أوسكار دور الرئيسي دانيال داي لويس من قبل عن شعوره قبل الخوض في عمل جديد، قال: "قبل أن أبدأ فيلمًا جديدا، هناك دائمًا فترة أفكر فيها، وأكون لست متأكدًا من أنني أستطيع القيام بالدور، وأتذكر أنه قبل أن أبدأ تصوير فيلم there will Be Blood، تساءلت لماذا وافقت وقلت نعم على هذا الدور.

وقال "داي لويس" أيضا: "عندما أخبرني مارتن سكورسيزي عن دور بيل الجزار في عصابات نيويورك، لم أقل نعم على الفور، ظللت أفكر، فلم أكن متأكدًا من أنني أستطيع فعل ذلك".

وفي مقابلة عام 1987 حول تنوع أدواره، قال دانيال داي لويس: "دائما أبحث عن أدوار أذهب معها لمسافات بعيدة عن حياتي الشخصية، كما أنني لدي دائمًا شعور بالفشل".

أما عن شعوره وقت انتهاء تصوير أدواره بأفلامه: قال: "أشعر بحزن رهيب في اليوم الأخير من التصوير، وقتها عقلي وجسدي وروحي يكونوا ليسوا مستعدين بأي شكل من الأشكال لقبول فكرة أن هذه التجربة التي عيشت معها على وشك الانتهاء، ففي الأشهر التي تلي انتهاء الفيلم ، أشعر بفراغ عميق".

جاك نيكلسون: كنت أخشى أن أكون وحدي

وقال جاك نيكلسون: عندما لا أتفق مع مخرج العمل في أمر ما، أكون أكثر ميلًا لتنفيذ وجهة نظره، لأنني أريد أن أكون مختلفا كممثل، وإلا فسيصبح عملي كما هو متوقع، وهذا ليس ممتعًا.

وتحدث جاك نيكلسون عن العزلة، قال: " لفترة طويلة، كنت أخشى أن أكون وحدي.. وفي الكثير من الأوقات أفكر في الوحدة، حينها كان يجب أن أتحدث إلى شخص ما أو سأصاب بالجنون! لكني أحببت أن أكون وحدي. وبسبب ذلك تعلمت كيف أعيش بعيدا عن الناس. واكتشفت أن هناك رفاهية كبيرة في العزلة".

مارلون براندو: أدرس المشهد الذي أمثله

وفي تصريح جرئ للنجم الراحل مارلون براندو: "السبب الوحيد لوجودي في هوليوود هو أنني لا أملك الشجاعة الأخلاقية لرفض المال".

وعن تجسيده الأدوار قال: "قبل أن أذهب إلى تمثيل مشهد ما، أدرسه، وأقوم بتحليله نفسيًا تقريبًا، ثم أناقشه مع المخرج ثم أتدرب عليه".

ليوناردو دي كابريو: أكون شخصية أخرى

قال الفنان الأمريكي ليوناردو دي كابريو إن أفضل شيء في التمثيل هو أنني أكون شخصية أخرى وأحصل على المال مقابل ذلك.

خواكين فينيكس: لقد كنت وغداً طوال حياتى

فيما قال بطل فيلم "جوكر" خواكين فينيكس، أثناء تسلمه جائزة أوسكار عن دوره في فيلم جوكر: "أعتقد أن أعظم هدية قدمها لى التمثيل، وللكثير من الناس فى هذه الصناعة هى الفرصة لاستخدام أصواتنا لمن لا صوت لهم".

وقال "خواكين" فى بداية خطابه بحفل أوسكار: "أنا ممتن بشدة، ولا أشعر بأنى أفضل من أى زميل مرشح، أو أى شخص موجود فى القاعة".

وقال أيضا: "لقد كنت وغداً طوال حياتى، لقد كنت أنانياً، لقد كنت قاسياً فى بعض الأحيان، وأنا ممتن لأن الكثير منكم قد منحنى فرصة ثانية، ولذلك علينا أن ندعم بعضنا البعض. وألا نلغى بعضنا البعض بسبب أخطاء الماضى، وأن نتحد جميعاً من أجل البشرية".

ويبدو أن "خواكين" لديه إحساس دائم بالتقصير أمام نفسه، وبالذنب اتجاه العالم: "لا أعتقد أبداً أننى جيد فى أى شىء أقوم به، وأعتقد أنه يمكننى دائماً القيام بالأفضل، وأنا أعلم ضعفى. ولم أكن أبداً مثالياً".