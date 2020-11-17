ضمن مبادرة الرئيس.. الكشف على 370 ألف طالب بمدارس الدقهلية

تصدرت مديرية الصحة بالدقهلية محافظات مصر في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بعد إعلان الكشف على 370 ألف طالب منذ بداية المبادرة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن محافظة الدقهلية تصدرت باقي المحافظات بالكشف على حوالي 370 ألف طالب ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) بين تلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية التي بدأت أوائل نوفمبر وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، اليوم، أن المستهدف للمبادرة حوالي 650 ألف طالب موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة من خلال 65 فريقا طبيا، كل فريق مكون من ممرضة وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة .

وأشار إلى إجراء مسح شامل لأطفال المدارس، يشمل الفحص وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم، ومن يثبت إصابته يجري تحويله إلى أقرب عيادة تأمين صحي لتلقي الخدمة الطبية مجانا.

ووجّه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على المبادرة وحث الجميع على التحلي بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.