السفارة الأمريكية تعزز التعاون الفني مع مصر في "القاهرة السينمائي"

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، وشركاؤها شركة Film Independent، ومبادرة الشرق الأوسط الإعلامية (MEMI)، المشاركة في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتعزيز التعاون في قطاعي السينما والتليفزيون.

وستعقد Film Independent و MEMI ورش عمل وفعاليات المهرجانات، بالشراكة مع ذراع الصناعة للمهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي تقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر.

وقالت السفارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يسعد السفارة الأمريكية، وشركة Film Independent الترحيب بكيلي توماس منتج Spa Night والحائز على جائزة Spirit بالإضافة إلى الترحيب بخافيير فوينتيس ليون، المنتج التنفيذي لمسلسل Netflix الناجح Wild District والذي سيشارك في قيادة ورشة عمل افتراضية لمدة سبعة أيام لمساعدة المنتجين العرب المشاركين في أيام القاهرة لصناعة السينما على فهم استراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة للولايات المتحدة وتسهيل جلسات محاكاة لعرض فرص الإنتاج المشترك الإقليمية والدولية.

وتتضمن ورش العمل دراسات حالة من إعداد هيذر راي منتجة الفيلم الذي تم ترشيحه للأوسكار Frozen River، وإريك دي أربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة الإنتاج Roadside Attractions، بالإضافة إلى زملاء من شركة Global Media Makers.

وستقدم شركة Film Independent حلقة نقاش افتراضية مع المنتجين الأمريكيين من شركة الإنتاج The Population وهم مولي أشر التي شاركت في فيلم Nomadland، ومينيت لوي التي شاركت في فيلم Swallow، وديريك نيجوين الذي شارك في فيلم The Housemaid.

وستمنح سفارة الولايات المتحدة وشركة Film Independent للمرة الأولى هذا العام أيضًا جائزة إقامة افتراضية لإثنين من صانعي الأفلام المصريين، والتي تشمل جلسات افتراضية خاصة ومنظمة مع خبراء السينما في لوس أنجلوس للعام الأول في مسابقة أيام القاهرة لصناعة السينما.

تستضيف مبادرة إعلام الشرق الأوسط (MEMI)، منتدى القاهرة التليفزيوني كجزء من أيام القاهرة لصناعة السينما.

واختارت المبادرة 11 مشروعًا تلفزيونيًا عربيًا ومنها ثلاثة مصرية، لتكون جزءًا من برنامج إرشاد وتطوير بقيادة خبراء التليفزيون الأمريكيين.

ومن خلال سلسلة من ورش العمل سيتم تجهيز صانعي المحتوى التلفزيوني المختارين لتطوير مشروعهم لعرضه في النهاية على منتجي التليفزيون المحليين والدوليين، فضلاً عن المنصات والمشترين العرب والعالميين، ويتم دعم مبادرة إعلام الشرق الأوسط من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وبحسب بيان السفارة، فإن التبادلات الثقافية والفنية هي إحدى أُطر الشراكة بين الولايات المتحدة، والشعب والحكومة المصريين.