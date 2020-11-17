"المحاربين القدماء" تكرم نجل الشهيد هيثم فتحي داخل مدرسته بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
09:46 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
جانب من التكريم
شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي نظمتها جمعية "المحاربين القدماء" بمدرسة النيل المصرية، اليوم، لتكريم الطفل "آسر" نجل شهيد الوطن، الملازم أول هيثم فتحى، الذي استشهد وهو يواجه العناصر الإرهابية بمدينة العريش في أغسطس 2016.
جاء ذلك بحضور العقيد ا.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد صفوت خلف رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعماد العجان مدير عام مدارس النيل المصرية، والمهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد.
وعبر المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية في إطار تكريم أبناء الشهداء وإدخال الفرحة على قلوبهم، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الاحتفالية أقل ما يقدم للطفل خاصة وأن أبيه الشهيد قدّم أغلى ما يملك، وهي نفسه من أجل هذا الوطن.
كما وجه المحافظ، الشكر والتحية لأرواح الشهداء مشيدا بدورهم وبطولاتهم التي سوف تخلد في التاريخ نظرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات لمواجهة الإرهاب والدفاع عن وطننا الغالي.
من جانبها، عبرت المهندسة سمر عيد، والدة الطفل وزوجة الشهيد، عن سعادتها وسعادة نجلها بمشاركة وحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في مفاجأة منه إن دلت على شيء فتدل على أن الدولة المصرية لا تنسي أبنائها أبدا، مشيرة إلى أن حضور المحافظ ورجال القوات المسلحة إلى المدرسة والمشاركة في هذه الاحتفالية لنجل الشهيد أدخل في قلب الطفل وجميع الحاضرين الفرحة والبهجة .
يذكر أن شهيد الوطن الملازم أول هيثم فتحى محمد، من مواليد محافظة المنيا، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنيا، وتم ترشيحه للعمل كضابط احتياطي بالجيش، في مدينة العريش بشمال سيناء، واستشهد في مواجهة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء في أغسطس 2016