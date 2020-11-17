كورونا تهاجم التعليم.. وفاة 4 مديرين و3 مدرسين وإصابة 6 في أسبوع

لم يمر سوى شهر واحد على بدء العام الدراسي الجديد في مصر، حتى بدأت حالات الإصابة بكورونا بين المعلمين في الازدياد، وشهد الأسبوع الماضي العديد من حالات الإصابة والوفيات بين المعلمين ومديرى المدارس.

كانت آخر حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا بين مديرى المدارس في محافظة كفر الشيخ، حيث توفى اليوم، ذكري عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية بفيروس كورونا، حيث استقبله، مستشفى حميات دسوق قبل أسبوع، ومنه انتقل لأحد المستشفيات وتبين أنه يعاني من نقص الأكسجين وجرى وضعه في الرعاية المركزة على جهاز التننفس، إلا أن حالته تدهورت وتوفى متأثراً بإصابته بالفيروس.

على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أنهى كورونا حياة 3 مديرى مدارس في محافظة البحيرة، حيث تبين إصابتهم بكوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين، ونقلوا إلى مستشفيات عزل داخل نطاق المحافظة، إلا أن كافة الإسعافات التي قام بها الأطباء لم تنجح في إنقاذهم ليتوفوا تباعا واحدا تلو الآخر.

المديرون الثلاثة الذين توفوا كان آخرهم السيد دحروج، مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية، والذي توفى اليوم، بعد أن سبقه محمود الحسيني، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق، بكفر الدوار، ومحمد بكري، مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بدمنهور، فيما توفيت مديرة مدرسة بأبو حمص أثناء مرورها على الفصول.

وأمس، شهدت قنا حالة من القلق سرت بين المعلمين والأهالي، إثر وفاة معلمة بفيروس كورونا، وإصابة 6 آخرين، خلال أسبوعين، تزامنًا مع تدشين حملات لتعقيم وتطهير المدارس للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن عمليات فحص المخالطين من قبل فرق الطب الوقائي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، تلقيها إخطارًا من مدير مدرسة "سيدي عبدالرحيم" الإعدادية بنات بقنا، بإصابة معلمة بكورونا تدعى "عفاف.ع"، عمرها 56 عامًا، بعد تعرضها لحادث مروري عقب انتهاء اليوم الدراسي، حيث جرى نقلها إلى مستشفى أسيوط، لافتا إلى أن الفحوصات والأشعة المقطعية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفي مرحلة متأخرة رغم عدم ظهور أي أعراض عليها، وأعلنت فرق المتابعة بالتعاون مع الطب الوقائي بصحة قنا، الانتقال إلى المدرسة وتعقيم المبنى بالكامل، كما جرى فحص المخالطين للتأكد من مدى إصابتهم بالعدوى من عدمه.

وفي دمياط توفيت معلمة لغة عربية بمدرسة الابتدائية التجريبية المطورة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا؛ وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب عدد من أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة، مديرية التربية والتعليم بإصدار بيان توضيحي بحقيقة ما أثير حول ذهاب المعلمة المدرسة أثناء إصابتها بالفيروس.

لم تتوقف كورونا عن حصد أرواح المعلمين في ذلك الأسبوع، حيث توفى وكيل المدرسة الإعدادية المهنية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى كفر الزيات العام، ونعت مديرية التربية والتعليم بالغربية الفقيد، داعيةً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.