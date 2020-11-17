"المنيا" تصدر بيانا حول تخصيص مبنى غير مرخص لإنشاء مدرسه بمغاغة

أصدرت محافظ المنيا، بيانا، اليوم، بشأن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى أهالي عزبة "الكوامل" بمركز مغاغة من عدم صدور قرار تخصيص مبنى غير مرخص واستخدامه كمدرسة بالجهود الذاتية.

وأكد البيان، أنه فور عرض الشكوى على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجّه إلى تشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم في عضويتها مدير التفتيش المالي والإداري، مدير مكتب المتابعة بالمحافظة، مدير التفتيش الفني الهندسي، ممثل للمكتب الفني والشؤون القانونية بالمحافظة، لفحص التقرير المعد من قبل مديرية التربية والتعليم حول وضع المدرسة.

وأوضح محافظ المنيا أن التقرير أكد أن المباني المقامة على الأرض بعزبة الكوامل التابعة لقرية عباد شارونة بالوحدة المحلية لقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، بدون ترخيص ومحرر لها محضر إيقاف أعمال حيث إنها مقامة من البلوك الحجري وغير مكتملة التشطيبات ولا يوجد بها أثاث أو مقاعد للطلاب.

ولفت المحافظ إلى أن المباني المقامة بالجهود الذاتية لاتنطبق عليها الاشتراطات البنائية الخاصة بالأبنية التعليمية، ويتمثل دور مديرية التربية والتعليم في توفير المعلمين والجهاز الإداري بعد موافقة هيئة الابنية التعليمية على مطابقة المبني لمعايير واشتراطات الأبنية التعليمية.

وقرر المحافظ إغلاق المبنى المستخدم كمدرسة لحين صدور قرار تخصيص للأرض المقام عليها المبنى من رئاسة مجلس الوزراء لصالح مديرية التربية والتعليم وقيام هيئة الأبنية التعليمية ببناء المدرسة وفقا للاشتراطات الخاصه بها، كما قرر المحافظ إعادة التلاميذ من مدرسة المستشار أحمد حسن إلى مدرسة "عباد شارونة 1، 2 " استجابة لطلب الأهالي.

ووجه المحافظ الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بمتابعة استصدار قرار التخصيص للأرض المراد انشاء مدرسة عليها، تمهيدا لقيام هيئة الأبنية التعليمية بإدراج إنشاء المدرسة بخطتها، كما وجه إلى إدراج "موضوع إنشاء المدرسة " ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظه إصدار موافقة على أنشائها بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إذ أن الأرض المنشأ عليها المبنى تم استيفاء كافة المستندات الخاصة بها من "عقد التبرع -موافقة وزارة الزراعة-موافقة الأبنية بكون الموقع صالح هندسيا-الرسم الكروكي للموقع معتمد".

وتؤكد محافظة المنيا أن الجهة المنوط بها بناء المدارس هي هيئة الأبنية التعليمية فقط، وفقا لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والانشائية وذلك حفاظا على سلامة وأرواح الطلاب، كما يتمثل دور مديرية التربية والتعليم في تشغيل المدرسة من خلال توفير المعلمين والجهاز الإداري.