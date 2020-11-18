اليوم.. انطلاق مهرجان العسل المصري في حديقة الأورمان بالجيزة

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من لمدة 5 أيام.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 100 عارض يمثلون أهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة، كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلا عن فقرات فنيه ومسابقات ترفيهيه تثقيفية ذات جوائز.

كما يتضمن المهرجان حلقات نقاشيه لأهم ما يواجه النحَّالين من مشكلات وعرض أنسب الحلول وآليات تنفيذها لدعم هذه الصناعة الحيويه وزيادة الصادرات.

وقال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، لـ"الوطن"، إن مهرجان العسل احتل موقعاً مميزاً على خريطة المحافل الدولية في مجال العسل ومنتجات النحل سواء على المستوى التنظيمي أو المشاركة الواسعة من الشركات على المستوى المحلي والعربي على حد سواء هذا إلى جانب التفاعل الشعبي والإقبال الجماهيري.

أضاف أن أهداف المهرجان في دورته الثانية تتمثل في تقديم كل الدعم والحماية للنحالين وذلك إيمانا منا بأهمية عسل النحل للإنسان كغذاء متكامل ذو خواص علاجية والذي ظهر دوره بشكل فعال في الآونة الأخيرة كواحد من أهم طرق تعزيز المناعة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لدعم الجسم ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إدارة المهرجان وضعت شعار "جيش مصر الأصفر" للعام الحالي بهدف تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يقوم به نحل العسل لصالح البشرية من خلال إنتاجهم للعسل كواحد من أهم معززات المناعة وكذلك التعريف بالطرق السليمة لحماية النحل والتعامل معه، فضلا عن التواصل المباشر بين منتجي العسل والمستهلكين، كذلك فتح آفاق لتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص التعاون المشترك وتعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وجدواها الاقتصادية وفتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين.

وأشار إلى أن المهرجان هذا العام يعقد تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة ومجلس الوحدة الاقتصادية، مؤكدا ان مهرجان العام الحالي يعمل على الوصول إلى مستوى أعلى من التطوير؛ ليكون محفلا يفخر به جميع النحاليين المصريين والعرب ومنافساً لجميع مهرجانات العسل العالمية.