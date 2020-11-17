"الزراعة" تستعرض جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة منذ تولي السيسي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المنظومة الزراعية تشهد تطورًا كبيرًا في مصر، منذ عام 2014 حتى الآن، فهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذه المنظومة، مؤكدًا أن هناك تطويرا أيضا فى نظم الري الحقلي، والأداء فيها والمتابعة الدقيقة لها، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news".

وأضاف "القرش"، أن التوسع الأفقي في المنظومة الزراعية يكون عبارة عن محاولة استصلاح المزيد من الأراضي، مع المحافظة على الرقعة الزراعية القائمة، بينما التوسع الرأسي يكون من خلال تحسين انتاجية رقعة الأرض، عن طريق استنباط أصناف جديدة من التقاوى تستطيع أن تتحمل الظروف المناخية المتغيرة الجديدة، مع انتاجية أعلى فى ظل جهود أقل من الفلاح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الفترة الأخيرة تشهد العديد من جهود التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى، وهو ما أُثر بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطن المصرى، كما حدث توسع كبير فى إنشاء مراكز تجميع الألبان، ويوجد اهتمام من وزير الزراعة بضرورة تطوير هذه المراكز.

وأكد القرش، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زراعة مليون ونص فدان جديد، تظهر حجم الجهود التى يقوم بها الباحثون فى وزراة الزراعة عند التوسع في الرقعة الزراعية.

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من غد الابعاء، ولمدة 5 ايام.والافتتاح الساعة العاشرة والنصف صباحا غدا بحضور قيادات الوزارة

ويشارك في المعرض هذا العام اكثر من 100 عارض يمثلون اهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة، كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلا عن فقرات فنيه ومسابقات ترفيهيه تثقيفية ذات جوائز.

كما يتضمن المهرجان حلقات نقاشيه لأهم مايواجه النحالين من مشكلات وعرض انسب الحلول وآليات تنفيذها ل لدعم هذه الصناعة الحيويه وزيادة الصادرات .