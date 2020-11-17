الأورمان تطلق "مناصفة بالتقسيط" لتوصيل المياه للأكثر احتياجًا بالمنيا

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة "مناصفة بالتقسيط" لتركيب وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال التبرع بنصف ثمن وصلة المياه بمبلغ 2700 جنيه على أقساط ممتددة تصل إلى 10 أشهر بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه، فى إطار حرص جمعية الأورمان على توصيل الخدمات المقدمة منها لأكبر عدد من شرائح الأسر الاكثر احتياجًا بالمنيا.

يسعى نظام "مناصفة بالتقسيط" إلى تحفيز المواطنين على التبرع من خلال استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم، ويهدف إلى تركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة للأسر الأكثر احتياجًا بغرض توفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما، لافتًا إلى أن الجمعية انتهت مؤخرًا من توصيل 2000 وصلة مياه في قرى محافظة المنيا، ضمن مبادرة "سكن كريم" والتى تنفذها الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتى تهدف إلى تحسين بيئة السكن وتطوير البنية التحتية.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة وصلت مياه شرب نقية لـ (19525) منزل على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.