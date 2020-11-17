"الرئاسة" تنشر فيديو حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو أثناء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبار كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الجدد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلي مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين ألاف المتقدمين وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الإختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الإختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

وأشاد الرئيس بمستوي الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الإلتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء ابناءها جيل بعد جيل.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس ناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشيدا بنظام الإختبارات العلمي المتميز الذي يتم إتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

وأكد الرئيس أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال علي اعلي درجات الوعي والادراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.