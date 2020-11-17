الديهي عن المتقدمين لاختبارات الكليات العسكرية: مقاتلي المستقبل

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، قائلًا: "هؤلاء مقاتلي المستقبل واللبنة الأولى للعسكرية المصرية"، موضحًا أن الرئيس أكد خلال لقائه بالطلاب على قضية الوعي، لأنهم بالوعي يكونوا أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلا بعد جيل.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أنه كان من الطبيعي العزوف عن الكليات العسكرية من الشعب المصري، نظرا لما يحدث من محاربة ضد الإرهاب خلال هذه الفترة، إلا أن هناك إقبال من المواطنين على هذه الكليات، لوطنيتهم الشديدة، فلا يستطيع أحد أن يفك طلاسم هذا الشعب.

بعد المناورة المصرية الفرنسية.. الديهي: نشعر بالفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة

من ناحية أخرى، علق الإعلامي على المناورة المصرية الفرنسية، قائلًا: "نشعر بالفخر والاعتزاز، بقواتنا المسلحة بعد وصول القوات البحرية إلى البحر الأسود، مرورا بمياه تركيا للتدريب مع القوات الروسية"، مشيدًا بمناورة القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا"، والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم " languedoc ".

وأكد أن مصر دولة لها كلمة ولها سيادة ليس فقط في المحيط الإقليمي بل في المحيط الدولي، كما أن حدود مصر في شرق المتوسط خط أحمر، فنحن دولة لا تعتدي على أحد، لأن قواتنا المسلحة لا تعتدي على أحد، مضيفا إلى أن القوات تتدرب مع العديد من المدارس حتي لا نكون أسر لمدرسة معينة.

نشأت الديهي: نمتلك وقف في تركيا يقدر بعشرات المليارات من الدولارات

وفي جانب أخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لديها ممتلكات وقف في تركيا تتعدي عشرات الميليارات من الدلاورت، لافتا إلى أن مصر لديها حقوق في العديد من الممتلكات في اسطنبول، مشيدًا باتشاح قصر الولدة باشا في تركيا بالأعلام المصرية، تحية للسفن الحربية المصرية في البوسفور، خلال المناورات البحرية مع القوات الروسية.

وأشار الديهي أن أهل الشر عندهم ضيق شديد بالمناورات في ي البحر الأسود، ويضيق صدرهم من هذا التصرف، مضيفا: " هؤلاء أعداء الوطن".

الديهي عن استشهاد اللواء ياسر عصر: مصر لن تتوقف عن ميلاد الأبطال

ونعى الإعلامي، اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل المواصلات، مشيدًا في الوقت ذاته بالموقف البطولي ، للواء حيث استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، "هذه الرجل ضحي بنفسه أمام الحفاظ على روح الناس، هؤلاء رجال من طراز فريد".

وأشار إلى أنه لابد على الجميع أن يتعلم من هذه المواقف البطولية، فهذا شخص نبيل، مضيفا أن مصر لن تتوقف عن ميلاد الأبطال.

الديهي: السجون المصرية لا تمنع أي جهة من زياراتها

بينما أشاد الإعلامي، بتنظيم قطاع السجون ندوة تثقفية، وذلك بقاعة المؤاتمرت بمقر القطاع الجديد بمنطقة سجون طرة قائلا: "علينا أن نصدر هذه الإنجازات للعالم"، موضحًا أنه تم تحويل القطاع من منظومة عقابية إلى منظومية تأهيلية، فيوجد منشأت طبيعية كالحرف اليدوية وصناعة الملابس والزراعة وغير ذلك من المهن التي تساعد على تقدم البلاد.

وأشار إلى أن تركيا التي تتغنا بالديقراطية لديها 389 سجن ومصر بها 48، مضيفا أن السجون المصرية لا تمنع أي جهة من زياراتها، فنحن نعيش شكل جديد وعلينا أن نفتخر به.