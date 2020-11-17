هاني الناظر: الكمامة حائط الدفاع الأول "أبوس أيديكم البسوها"

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن العلماء يدرسون حاليا إصابة كثير من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، دون ظهور أعراض عليهم، ولم يتفاعل جهاز المناعة الخاص بهم مع الفيروس في تطور مخيف.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن أحد العلماء نشر تقريرا عن إصابة سيدة مسنة في واشنطن عمرها 70 عاما، تعاني من سرطان الدم، واكتشفوا أنها تحمل الفيروس لمدة أكثر من 60 يوما، ولم تظهر عليها الأعراض رغم أن مناعتها ضعيفة.

وأوضح أن العلماء غير قادرين على تفسير تصرفات الفيروس وكل يوم يكتشفون اشياء جديدة عنه، لافتا إلى أن الشخص المصاب ولا يعرف ولا تظهر عليه أعراض يكون خطرا كبيرا على باقي الأشخاص.

وتابع "أنا نابح حسي أبوس ايدكوا بلاش تهاون في موضوع الكمامة، لأن الكمامة تأمن الشخص ودورها أساسي لحماية الشخص ومن يتعامل معه" وذكر أن الكمامة لا تفيد فقط في تجنب الإصابة بفيروس كورونا لكنها تفيد أيضا مصابي الجيوب الأنفية لأنها تمنع تعرضهم إلى الأتربة وكذلك مرض الربوة، وتمنع الكمامة إصابة الإنسان بكثير من الفيروسات والبكتيريا وتحميه من عوادم السيارات وهي حائط الدفاع الأول ضد كورونا.

وألمح إلى أنه يجب التخلص من الكمامة الطبية بعد يوم من الاستخدام وقصها لعدم إعادة تدويرها على أشخاص لا يراعون الظروف الصحية لانتشار الجائحة في العالم ويحاولون التربح ولكن الكمامة القماشية يمكن استخدامها كل يوم بشرط غسيلها بالماء والصابون كل يوم.

وظهر فيروس كورونا في الصين نهاية عام 2019 وانتشر إلى باقي أنحاء العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المتضررة من حيث أعداد وفيات وإصابات الأشخاص بكورونا.