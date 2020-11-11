الوزراء: إغلاق أي مول يسمح بدخول المواطن بدون كمامة في "البلاك فرايدي"

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شدد في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، والذي جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في المحال التجارية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن رئيس الوزاء، كان صارما في هذا الشأن خوفا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب موسم "البلاك فرايدي"، وأكد ضرورة التشديد لعدم إدخال المواطنين للمولات أو المحال التجارية بدون ارتداء الكمامات، واتخاذ التدابير الاحترازية.

وأوضح أن المولات والمحال التجارية التي لن تلتزم في الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة والجهات المعنية للدولة، ستكون معرضة إلى الإغلاق لمدة 3 أيام، من قبل الدولة، بسبب التهاون في ذلك الشأن.

وأكد أن قانون المحال العام والتجارية والمولات، يسمح للحكومة بتطبيق كافة العقوبات حال حدوث أي خلل من قبل صاحب المكان أو العاملين فيه بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة مسبقا في حربها على فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.

وأشار إلى أن العقوبات ستتطال كافة المولات والمحال العامة والتجارية بشكل كامل، مع الإغلاق مدة 3 أيام كإجراء احترازي صارم مع اقتراب موسم "البلاك فرايدي"، وفي مقدمة تلك الإجراءات الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح بدخول المواطن للتسوق بدون كمامة، ومن سيخالف ذلك سيعرض محل عمله للإغلاق.