التعليم العالي: تكلفة مشروعات الوزارة وصلت لـ120 مليار جنيه خلال عامين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ما جرى من مشروعات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي خلال العامين الماضيين، شيء يصعب حصره، حيث وصلت التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات لـ120 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه، مخصصة للجامعات الحكومية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أنه جرى تخصيص أيضا 80 مليار جنيه للجامعات الأهلية و3.5 مليار جنيه للجامعات التكنولوجية، و7 مليار جنيه للجامعات الخاصة، و1.3 مليار جنيه لأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1.5 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و5 مليارات جنيه للمراكز والمعامل البحثية ونصف مليار جنيه للتمثيل الثقافي، إضافة لـ6.8 مليار جنيه لمشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن موازنة التعليم ارتفعت من 25 مليار جنيه في 2014 إلى 65 مليار جنيه في 2020، بنسبة زيادة 160%، وتعد تلك المبالغ طائلة، أدت إلى زيادة عدد الجامعات بكافة أنواعها منذ 2014 من 41 لـ72 جامعة، وارتفعت نسبة الجامعات الحكومية 37%، كما شهدت أعداد الطلاب زيادة، وجرى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومكافآت التصحيح وزيادة في أجور العاملين سواء في المستشفيات الجامعية، كما خرج للنور قانون بدل مخاطر المهن الطبية الذي ضم لأول مرة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب،

وأوضح أن مصر انتقلت من دولة متذيلة للتصنيف العالمي في جودة التعليم أصبحت الآن في الترتيب رقم 42، لافتا إلى أن الحديث الآن ليس عن خطط خمسية ولكن واقع، والقفزات التي تقفزها الدولة في التعليم العالي، وإدراج 21 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" بينما صنفت 3 جامعات فقط في 2016، كما جرى إدراج 15 جامعة بتصنيف "QS" في 2017 بينما وصل عددهم إلى 22 جامعة، وأصبح هناك كليات في النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي وكليات تتعامل مع إنترنت الأشياء والاستزراع السمكي والزراعات الصحراوية، ومازلنا في بداية الطريق.

وتمنى أن يكون هناك أكثر من جامعة حكومية في كل محافظة، وزيادة عدد الجامعات الأهلية من 4 جامعات جرى افتتاحهم بالفعل لـ 15 جامعة، وتحويل الجامعات الحكومية لجامعات ذكية، وميكنة جميع المستشفيات الجامعية وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم ترتيب مصر في جودة التعليم لتكون ضمن الخمسة الأوائل، مؤكدا أنه بالدعم غير المحدود من القيادة السياسية ومتابعته التي تكاد تكون يوميا لما يحدث ستتحقق تلك الأمنيات.

ولفت أن الوزارة أعلنت منذ أيام أن 396 عالم مصري من المتميزين أكثر 2% تميزا على مستوى العالم، ونتمنى أن يصل عددهم لـ1000 عالم مصري من أكثر العلماء تميزا في العالم، لافتا إلى أن عدد الأبحاث المنشورة دوليا للعلماء المصريين 15 ألف 643 بحث في 2014، ارتفع هذا الرقم في 2020 ليصل 25 ألف و549 بحث بزيادة 10 آلاف بحث، كل بحث فيهم يحتاج لثلاثة وأربعة أيام لشرحه، وعدد الأبحاث المنشورة داخل مصر عالميا بشأن فيروس كورونا تفوق ما تم نشره لدول الشرق الأوسط مجتمعة

وأكد أن هناك دول أكثر قوة في الاقتصاد والدخل القومي تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا، ولكن الخطوات التي اتخذتها مصر من إصلاح اقتصادي والتغير الحقيقي نحو الاستثمار للمواطن أدت للخروج من الموجة الأولى من جائحة كورونا بأقل الأضرار كدولة ومواطنين.