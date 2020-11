في يوم ميلاده.. جوائز حصدها مارتن سكورسيزي

أخرج مارتن سكورسيزي خلال مسيرته الفنية، مجموعة أفلام "أيقونية"، تضعه في صفوف الكبار على مدار تاريخ السينما، كما شارك الكبير الذي ولد 17 نوفمبر 1942، في إنتاج وكتابة العديد من الأعمال، ليكون من أكبر المؤثرين في صناعة الأفلام.

يتم اليوم "سكورسيزي" عامه الـ78، المخرج الذي أبدع على مدار سنوات، نال الكثير من الترشيحات، وحصد الجوائز والتكريمات، عن ما تركه من أثر يعيش أبدا، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

سكورسيزي والأوسكار.. 14 ترشيح وفوز وحيد

نال أول ترشيح أوسكار في تاريخه عن إخراجه فيلم Raging Bull، عام 1981، والفيلم بطولة روبرت دي نيرو، في بداية شراكتهما الفنية، وشارك في البطولة جوي بيشي.

في عام 1989 ترشح عن إخراجه فيلم The Last Temptation of Christ، وترشح سكورسيزي عام 1991 في فئتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو عن فيلمه Goodfellas، من بطولة روبرت دي نيرو وجوي بيشي أيضا.

وفي عام 1994 ترشح عن إخراجه فيلم The Age of Innocence من بطولة دانيال داي لويس، وعام 2003 عن عصابات نيويورك، و2005 عن إخراجه The Aviator، من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت بلانشيت.

حصد أول "الأوسكار الوحيد هم The Departed

حصد مارتن سكورسيزي أول أوسكار والأخير في تاريخه عام 2007 عن إخراجه فيلم The Departed، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو، مات ديمون، جاك نيكلسون.

بعدها ترشح سكورسيزي للجائزة عن أفلام، Hugo، عام 2012، في فئتي أفضل مخرج وأفضل فيلم، وفي عام 2014 ترشح عن فيلم The Wolf of Wall Street في فئتي أفضل مخرج وأفضل فيلم، كما ترشح العام الجاري عن الرجل الأيرلندي في فئتي أفضل مخرج وأفضل فيلم.

مارتن سكورسيزي وجولدن جلوب

ترشح لها 10 مرات، وحصد 3 مرات، الأولى عام 2003 عن إخراجه فيلم عصابات نيويورك من بطولة دانيال داي لويس وليوناردو دي كابريو، والثانية عام 2007 عن إخراجه The Departed، والثالثة 2012 عن إخراجه Hugo .

وفي عام 2010 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

جوائز أخرى

حصد مارتن سكورسيزي جائزة بافتا 3 مرات عن فيلم Goodfella، في فئات، أفضل مخرج أفضل فيلم، أفضل سيناريو مقتبس.. كما حصد على زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عام 2012.

وتم تكريم سكورسيزي بجائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي عام 1997، وحصل على زمالة معهد الفيلم البريطاني عام 1995، وغير العديد من التكريمات والجوائز من كبرى الأحداث والمهرجانات الفنية.