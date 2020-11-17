التحريات: مرتكب مذبحة حدائق الأهرام نحر أمه ومزق جسد شقيقه

انتقل فريق من الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواءات طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، ومدير المباحث محمود السبيلي، ومدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وفريق من وكلاء النائب العام، إلى مسرح جريمة المذبحة الأسرية بمنطقة حدائق الأهرام.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المتهم يبلغ من العمر 24 سنة، ومصاب بطعنتين فى البطن، وأنه نحر أمه وشقيقه، وأنهما يقيمان داخل عقار رقم بـ414 ن هضبة الأهرام.

ودلت التحريات، أن المتهم سدد أكثر من 10 طعنات فى جسد شقيقه، وعندما تدخل زوج شقيقته شرع في قتله وأصابه بطعنتين.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد ألقت القبض على الشاب المتهم بقتل والدته وشقيقه، والشروع فى قتل زوج شقيقته، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه والدته بسبب خلافات عائلية، فاستل المتهم سكين المطبخ، وسدد الطعنات لأمه، ثم أسرع بقتل شقيقه وشرع فى قتل زوج شقيقته داخل شقة الأسرة

وكلف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بفريق مكون من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، والمقدم أحمد عصام رئيس المباحث، بمناقشة المتهم، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة.

كما يجري جمع المعلومات من أفراد الأسرة، وسيتم مناقشة الناجي الوحيد من المذبحة، وهو زوج شقيقة المتهم، وجمع رجال المباحث، كاميرات المراقبة فى المنطقة، لرصد تحركات المتهم قبل ارتكابه الجريمة، ومعرفة تفاصيلها ومواجهته بها.

وتوصل فريق المباحث تحت قياد العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إلى 4 من شهود العيان، سيتم مناقشتهم لمعرفة تفاصيل الجريمة، وتمكنوا من ضبط المتهم بالتنسيق مع رجال المباحث.

كانت منطقة حدائق الأهرام، شهدت مذبحة أسرة راح ضحيتها 2 من أسرة واحدة على يد نجلهم الطالب، وتبين من التحريات الأولية، أن شابا فى بداية العقد الثاني من العمر، تخلص من حياة والدته وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ والنيابة العامة، وجار التحقيق في الواقعة.