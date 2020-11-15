كشف ملابسات مقتل شخص بقنا وتحديد الجناة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية بزراعات القصب بدائرة المركز والعثور على جثة (أحد الأشخاص - ينتمى لإحدى العائلات - مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل عمد) داخل الزراعات وبها أعيرة نارية متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى إرتباط عائلة المجنى عليه بخصومة ثأرية مع عائلة أخرى ، وبتتبع خط سير هروب الجناة أمكن تحديدهم وضبطهم (ثلاثة عمال ، مزارع - ينتمون للعائلة المشار إليها) وبحوزتهم (عدد 2بندقية آلية - عدد الطلقات من ذات العيار) وتبين إصابة أحدهم بعيار نارى بالساق، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة أخذاً بالثأر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.