عمدة نجريج: كلامي عن صلاح اتحرف.. وتأذيت نفسيا من السوشيال ميديا

تحدث المهندس ماهر أنور شتية عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، حول الانتقادات التي طالته من بعض الإعلاميين ومستخدمي السوشيال ميديا في الأيام الماضية، وتحديدًا منذ إصابة "صلاح" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أن كلامه تم تحريفه وإخراجه من سياقه السليم.

وقال "شتية" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه فوجئ بتزييف بعض التصريحات التي قالها حول تفاصيل حفل زفاف شقيق "صلاح"، والتي أصبحت تشير بأصابع الاتهام نحو صلاح على أنه أهمل خلال الحفل، وهو ما لم يقصده المهندس، "كلامي اتاخد بشكل غلط والإعلام قال على لساني إن صلاح باسني ومكانش لابس كمامة".

وأضاف عمدة قرية نجريج، أن ما انتشر على لسانه من تصريحات مزيفة تسببت في وابل من السباب من رواد السوشيال ميديا، فضلًا عن تجاوزات عديدة من بعض الإعلاميين مثل كريم خطاب، مؤكدًا أنه سيقاضي من أخطأ بحقه وذكر اسمه بالباطل.

وأشار إلى أنه يتحدث عن صلاح بدوره كمسؤول للقرية، وكون عائلة اللاعب مقلة في الظهور للإعلام، حيث يأخذ معلوماته من مصادر موثوقة ومقربة من اللاعب مثل والده او خاله، وأن لديه مصداقية على مستوى العالم، دون أن يتقاضى مقابل على ذلك، ولكن بدافع الوطنية وإظهار الجانب الإيجابي من لاعب أصبح رمزًا لمصر في الخارج.

وأبدى عمدة نجريج استياءه بعد الزج باسمه واسم صلاح في أمور كاذبة، لتظهر الصورة النهائية وكأنه ينتقده، "إزاي أضر واحد هو قدوة الشباب وسبب فرحة مصر كلها؟"، مشيرًا أن ما نقل خطأ على لسانه تسبب في أذى نفسي لأسرته وأسرة صلاح.

شتية: السوشيال ميديا مرحمتنيش بعد كلامي عن "صلاح"

وتابع: "بعتذر لأسرتي وأهلي وإخواتي، وطبعًا لصلاح وأسرته وللجميع، على إني كنت سبب في أذيتهم نفسيا، والاعتذار ده مش بسبب تصريحاتي لأني ما قولتش حاجة غلط، ولكنه واجب بعد الأذى اللي حصل لهم".

وواصل: "السوشيال ميديا شتمت فيا والإعلام تجاوز من غير حتى ما يعرف الحقيقة، وحجم الأذى لولادي وإخواتي كان كبير، فقررت أعتزل الحديث للإعلام، رغم إني عارف إني شخصية عامة ولكن محدش يرضى بالتطاول".